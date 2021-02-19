Galatasaray Olimpiu Morutan'ın peşinde!
Son dakika spor haberleri: Ocak ayında başladığı gençleştirme hamlesine yeni sezonda da devam edecek olan Galatasaray'da, scout önerisiyle gündeme gelen Morutan’ı transfer listesine girdi. Steaua forması giyen solak 10 numara, stiliyle Hagi’ye benzetiliyor. Yönetim, Rumen kulübünün sahibi Becali ile olan iyi ilişkilerini transferde koz olarak kullanacak.
Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.
1.5 yıldır yakından izleniyor
Steau'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
18 maçta 4 gol 10 asist
Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.
Birçok kulübün gündeminde
Morutan birçok Avrupa kulübü tarafından yakından izliyor. Ancak Galatasaray, Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. (Takvim)
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