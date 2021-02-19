19 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Olimpiu Morutan'ın peşinde!

G.Saray'a Rumen yıldız! İşte transfer planı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: Ocak ayında başladığı gençleştirme hamlesine yeni sezonda da devam edecek olan Galatasaray'da, scout önerisiyle gündeme gelen Morutan’ı transfer listesine girdi. forması giyen solak 10 numara, stiliyle ’ye benzetiliyor. Yönetim, Rumen kulübünün sahibi Becali ile olan iyi ilişkilerini transferde koz olarak kullanacak.

Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

1.5 yıldır yakından izleniyor
Steau'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

18 maçta 4 gol 10 asist
Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle 'da 'Yeni ' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Birçok kulübün gündeminde
Morutan birçok kulübü tarafından yakından izliyor. Ancak Galatasaray, kulübünün sahibi ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. (Takvim)

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