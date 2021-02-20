20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip

Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran Taylan Antalyalı için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. İşte o takımlar ve detaylar...



Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

Galatasaraylı bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip

Sarı-kırmızılı takımın orta sahasında önemli bir yer tutan 26 yaşındaki futbolcuya kulüplerinden teklif yapıldığı iddia edildi.

Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip

3 SERIE A KULÜBÜ PEŞİNDE!
basını, 'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 kulübünün talip olduğunu, bu kulüplerden 2'sinin ise Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.

Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip

, , , , ve kulüpleri 'da Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ediyor.

Avrupa kulüpleri sıraya girdi! Taylan Antalyalı'ya 3 talip

Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon 'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti.

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