Son dakika: Galatasaray'dan Google Chrome ile sponsorluk anlaşması!
Galatasaray'da kulübe ek kaynak olarak bütçe yaratmak isteyen yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi. (Son dakika Galatasaray haberleri)
Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen Galatasaray, Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.
İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama
Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek.
Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
🦁 Taraftarlarımız için özel olarak hazırlanan Galatasaray Google Chrome resmi eklentisi yayında!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 18, 2021
💛❤️ Kalbi her saniye #Galatasaray ile atan muhteşem taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek. 💪
Hemen indirmek için 👉 https://t.co/6zhCH9I4D1 pic.twitter.com/RGG85ltQxb
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