18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan Google Chrome ile sponsorluk anlaşması!

G.Saray'dan sponsorluk anlaşması!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

'da kulübe ek kaynak olarak bütçe yaratmak isteyen yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar için taraftar eklentisi geliştirdi. (Son dakika Galatasaray haberleri)

'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen , için taraftar eklentisi geliştirdi.

Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen Galatasaray, Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için flaş sözler! "Olmayan olayları..."

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama

Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek.

Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da kadro netleşiyor! Alanyaspor maçında... G.Saray'da kadro netleşiyor! Alanyaspor maçında...
Cengiz için flaş sözler! Olmayan olayları... Cengiz için flaş sözler! "Olmayan olayları..."
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Terim ısrarla istedi G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Terim ısrarla istedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör