Galatasaray'da kulübe ek kaynak olarak bütçe yaratmak isteyen yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi. (Son dakika Galatasaray haberleri)

Süper Lig 'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen Galatasaray Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

Süper Lig'de zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip, kulübe ek kaynak yaratmak içinde çalışmalarına devam ediyor. Pandemi nedeniyle azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen Galatasaray, Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama

Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek.

Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

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