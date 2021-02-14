Süper Lig'e kar etkisi! Galatasaray - Kasımpaşa maçı saatinde kar yağacak mı? İstanbul'da 14 şubat hava durumu
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. TFF, kar yağışı sebebiyle 19:00'da oynanacak olan mücadeleyi 16:00'a çekti. Maç esnasında kar yağışı olup olmadığı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Peki Galatasaray - Kasımapaş maçı ertelenecek mi? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saatinde kar yağışı olacak mı? İşte İstanbul'da son durum...
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada sahadan galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Fakat Galatasaray - Kasımpaşa maçının ertelenme ihtimali bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından 14 Şubat Pazar saat 19.00'da oynanması planlanan zorlu karşılaşmayı saat 16.00'ya alındığını açıklamıştı. Fakat İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından futbolseverler Galatasaray - Kasımpaşa maçının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. İşte tüm detaylar...
Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem Erkan Özdamar'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.
ZEMİNE BRANDA ÇEKİLDİ
Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala Aslantepe'de gergin bekleyiş devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte maçın akıbeti de merak konusu.
MAÇ SAATİ DE İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de İstanbul'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu Ayazağa - Maslak bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Yetkililer önlemlerini aldı, dünden itibaren Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine branda serildi. Kar yağışının her geçen saat etkisini arttırması nedeniyle bu yöntemin etkili olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.
19:00'da başlaması gerek Galatasaray - Kasımpaşa yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya çekilmişti. Kar yağışının bu sabah başlamasıyla birlikte maçın geleceği de tehlikeye girdi.
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