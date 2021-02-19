19 Şubat 2021, Cuma
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ARDA'NIN KANATLARI ALTINDA
Sezon başında Feghouli ve Belhanda'nın maaşlarında indirime gitmemesi, iki yıldızın yönetimle ters düşmelerine sebep olmuştu. Ancak hem Teknik Direktör Fatih Terim hem de kaptan Arda Turan'ın çabalarıyla gerilen ipler gevşemiş, iki Kuzey Afrikalı yıldız sahalara dönmüştü. Arda'nın bir başka Kuzey Afrikalı Mostafa'ya da yakın ilgi gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, Mostafa'ya Galatasaray'daki aile ortamını anlattığı, her konuda yardımcı olduğu ve takım arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladığı kaydedildi. Mostafa da ortama ayak uydurarak golleriyle takıma hemen katkı verdi. Performansıyla yüzleri güldürdü. (Fotomaç)
Crystal Palace Mostafa Mohamed'i Alanyaspor maçında takip edecek!
Son dakika spor haberleri: Ayağının tozuyla çıktığı 4 maçta 4 gol atıp dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed, Crystal Palace’ın radarına girdi. Mısırlı yıldız, Alanya’da takip edilecek.
Galatasaray devre arasında gelip hayat veren Mostafa Mohamed hemen İngilizler'in dikkatini çekti. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmasının yanı sıra saha içinde verilen zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelen Mısırlı santrfor, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın listesine girdi. 23 yaşındaki yıldızın Aytemiz Alanyaspor maçında Palace ekibinin temsilcileri tarafından izleneceği öğrenildi. Aslan'ın 1.5 sezonluğuna 2 milyon dolar'a kiraladığı Mostafa'yı 4 milyon dolar ödediği takdirde bonservisini alabilecek. Futbolcuya ise 6 ay için 400 bin dolar, gelecek sezon içinse 725 bin dolar ödenecek.
ARDA'NIN KANATLARI ALTINDA
Sezon başında Feghouli ve Belhanda'nın maaşlarında indirime gitmemesi, iki yıldızın yönetimle ters düşmelerine sebep olmuştu. Ancak hem Teknik Direktör Fatih Terim hem de kaptan Arda Turan'ın çabalarıyla gerilen ipler gevşemiş, iki Kuzey Afrikalı yıldız sahalara dönmüştü. Arda'nın bir başka Kuzey Afrikalı Mostafa'ya da yakın ilgi gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, Mostafa'ya Galatasaray'daki aile ortamını anlattığı, her konuda yardımcı olduğu ve takım arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladığı kaydedildi. Mostafa da ortama ayak uydurarak golleriyle takıma hemen katkı verdi. Performansıyla yüzleri güldürdü. (Fotomaç)
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