19 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Crystal Palace Mostafa Mohamed'i Alanyaspor maçında takip edecek!

İngiltere'den Mohamed'i izlemeye geldiler! İşte o takım
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: Ayağının tozuyla çıktığı 4 maçta 4 gol atıp dikkatleri üzerine çeken , ’ın radarına girdi. Mısırlı yıldız, Alanya’da takip edilecek.

devre arasında gelip hayat veren hemen İngilizler'in dikkatini çekti. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmasının yanı sıra saha içinde verilen zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelen Mısırlı santrfor, ekibi 'ın listesine girdi. 23 yaşındaki yıldızın maçında Palace ekibinin temsilcileri tarafından izleneceği öğrenildi. Aslan'ın 1.5 sezonluğuna 2 milyon dolar'a kiraladığı Mostafa'yı 4 milyon dolar ödediği takdirde bonservisini alabilecek. Futbolcuya ise 6 ay için 400 bin dolar, gelecek sezon içinse 725 bin dolar ödenecek.

ARDA'NIN KANATLARI ALTINDA

Sezon başında ve 'nın maaşlarında indirime gitmemesi, iki yıldızın yönetimle ters düşmelerine sebep olmuştu. Ancak hem Teknik Direktör hem de kaptan 'ın çabalarıyla gerilen ipler gevşemiş, iki Kuzey Afrikalı yıldız sahalara dönmüştü. Arda'nın bir başka Kuzey Afrikalı Mostafa'ya da yakın ilgi gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, Mostafa'ya Galatasaray'daki aile ortamını anlattığı, her konuda yardımcı olduğu ve takım arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağladığı kaydedildi. Mostafa da ortama ayak uydurarak golleriyle takıma hemen katkı verdi. Performansıyla yüzleri güldürdü. (Fotomaç)
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