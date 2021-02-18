Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kadro netleşiyor! Alanyaspor maçında...
Süper Lig'in lideri Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli, kamp kadrosunda yer aldı. Cezayirli yıldız takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de heyecan 26. hafta müsabakaları ile sürecek. Ezeli rakipleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veren ve averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maç öncesi Antalya'ya erken gidip kampa girmişti. Kafilede bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao gibi isimler de yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, maç öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabı da antrenmandan kareleri paylaştı.
FEGHOULI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen Sofiane Feghouli, takımdan ayrı çalıştı. Cezayirli futbolcunun kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
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