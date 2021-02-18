18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kadro netleşiyor! Alanyaspor maçında...

G.Saray'da kadro netleşiyor! Alanyaspor maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

'in lideri , ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Radamel ve Sofiane Feghouli, kamp kadrosunda yer aldı. Cezayirli yıldız takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'de heyecan 26. hafta müsabakaları ile sürecek. Ezeli rakipleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veren ve averajla liderlik koltuğunda oturan , 'la oynayacağı maç öncesi Antalya'ya erken gidip kampa girmişti. Kafilede bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ve Radamel gibi isimler de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, maç öncesi hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabı da antrenmandan kareleri paylaştı.

FEGHOULI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Galatasaray'da maçının kamp kadrosuna dahil edilen Sofiane Feghouli, takımdan ayrı çalıştı. Cezayirli futbolcunun kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

G.Saray'da kadro netleşiyor! Alanyaspor maçında...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz için flaş sözler! Olmayan olayları... Cengiz için flaş sözler! "Olmayan olayları..."
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Terim ısrarla istedi G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Terim ısrarla istedi
Cimbom'dan korkutan istatistik! Alanyaspor... Cimbom'dan korkutan istatistik! Alanyaspor...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör