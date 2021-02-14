Galatasaray’da 6 eksik
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu Kasımpaşa forma giyemeyecek. Adaptasyon süreci devam eden Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Saracchi ve Emre Taşdemir takımı yalnız bırakacak
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu Kasımpaşa forma giyemeyecek. Adaptasyon süreci devam eden Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Saracchi ve Emre Taşdemir takımı yalnız bırakacak. Kovid-19 testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu, karantina ve takip süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak. Cezalı olan kaptan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan da müsabakada sahaya çıkamayacak.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
İLK MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI
Süper Lig'de çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Kasımpaşa'nın ise 7 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyeti ve 26 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.
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