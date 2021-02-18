18 Şubat 2021, Perşembe
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için flaş sözler! "Olmayan olayları..."
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Mustafa Cengiz neden olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışıyor, anlamıyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.02.2021
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