Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için flaş sözler! "Olmayan olayları..."

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Mustafa Cengiz neden olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışıyor, anlamıyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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