Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

Şu anda şampiyonluğa odaklandığını ifade eden yıldız futbolcu, "Galatasaray ile kalpten ve gönülden bağlıyım. Ne para ne pul benim için önemli. 'Kal' dedikleri anda her türlü hizmet ederim" dedi.

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