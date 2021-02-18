18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Arda Turan, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun opsiyon maddesinin devreye girmesi için 7 maç daha oynaması gerekiyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

ile bir yılı performans opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan hedefine ulaşmak üzere...

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

Sözleşmesinin uzaması için ligde 22 maçta ilk 11'de forma giymesi gereken futbolcunun opsiyonunun devreye girmesine 7 maç kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

Kalan 16 haftanın 7'sinde ilk 11'de oynaması halinde bir yıl daha sözleşmesi uzayacak ve gelecek sezon 5 milyon TL alacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

Kariyer planını futbolu 'da bırakacak şekilde yapan Arda, devamında da Terim'in teknik heyetinde yer almak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

"NE PARA NE PUL, G.SARAY KALBİMDE"

Sözleşmesındekı opsiyon maddesiyle ilgili FOTOMAÇ'a konuşan , bunu sorun etmediğini söyledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan'ın sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! 7 maç daha oynarsa...

Şu anda şampiyonluğa odaklandığını ifade eden yıldız futbolcu, " ile kalpten ve gönülden bağlıyım. Ne para ne pul benim için önemli. 'Kal' dedikleri anda her türlü hizmet ederim" dedi.

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