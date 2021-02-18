18 Şubat 2021, Perşembe

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Galatasaray'dan korkutan istatistik! Alanyaspor...

Cimbom'dan korkutan istatistik! Alanyaspor...
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son maçlarda rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi, rakibiyle yaptığı son maçlardaki kötü istatistik taraftarları endişelendiriyor.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a karşı son zamanlarda çok zorlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre güçlü rakibiyle oynadığı son 3 resmi karşılaşmayı da kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise son 3 maçta 8 puan kaybederek oldukça kötü bir istatistiğe imza attı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak rakibiyle 10 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.

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