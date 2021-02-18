İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edilen Brezilyalı yıldız için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar birçok takımın gündeminde yer alan oyuncuya Portekiz'de kazandığının 2 katını teklif etti. | Son dakika Galatasaray haberi...
Ara transfer dönemi bitti ama Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Belhanda'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, Otavio da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.
Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'den, Serie A'ya, Lal Liga'dan, Bundesliga'ya kadar pek çok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.
GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ
Bununla birlikte Galatasaray'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio, Galatasaray'la anlaştığı için Porto'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi.
Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini Porto'da aldığının 2 katını kazanacağı için ayrıca oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Şimdi yönetimden gelecek haberler bekleniyor.
Fark yaratır | ANIL KÖROĞLU
Otavio, farklı mevkilerde oynayabildiği için Porto'da bir joker rolünde… Onu bu sezon Porto'da G.Saray'da Arda Turan'ı gördüğümüz 'orta sahanın sol içi' mevkiinde izledik. CV'sindeki en dikkat çeken özelliğinin 'soğukkanlı ve bolca asist yapan' bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz pandemi sonrası Porto formasıyla ligde kritik anlarda sahneye çıktı ve şampiyonluğa katkı sağlayan en önemli aktör oldu. Sarı kırmızılılar, orta sahada Taylan ile dinamizm kazanırken Otavio da yaratıcılığı ile farkını hissettirir. (Fotomaç)
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