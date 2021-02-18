Fark yaratır | ANIL KÖROĞLU



Otavio, farklı mevkilerde oynayabildiği için Porto'da bir joker rolünde… Onu bu sezon Porto'da G.Saray'da Arda Turan'ı gördüğümüz 'orta sahanın sol içi' mevkiinde izledik. CV'sindeki en dikkat çeken özelliğinin 'soğukkanlı ve bolca asist yapan' bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz pandemi sonrası Porto formasıyla ligde kritik anlarda sahneye çıktı ve şampiyonluğa katkı sağlayan en önemli aktör oldu. Sarı kırmızılılar, orta sahada Taylan ile dinamizm kazanırken Otavio da yaratıcılığı ile farkını hissettirir. (Fotomaç)

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