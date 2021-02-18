18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği iddia edilen Brezilyalı yıldız için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar birçok takımın gündeminde yer alan oyuncuya Portekiz'de kazandığının 2 katını teklif etti. | Son dakika Galatasaray haberi...

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Ara transfer dönemi bitti ama 'ın durmaya niyeti yok. 'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, 'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı

Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, 'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi 'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, 'den, 'ya, 'dan, 'ya kadar pek çok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı

GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Bununla birlikte 'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio, Galatasaray'la anlaştığı için 'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi.

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı

kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki yıldız, 'ın teklifini 'da aldığının 2 katını kazanacağı için ayrıca oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Şimdi yönetimden gelecek haberler bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı

2014'TE PORTO İLE ANLAŞTI

Otavio, İnternacional'dan 2014 yılında 2.5 milyon euro'ya 'ya transfer oldu. Bir sene 'te kiralık oynadı. Porto'da 169 maça çıktı ve 17 gol atıp, 45 de asist yaptı.

İşte Galatasaray'ın yeni starı! Kulübü ile sözleşme uzatmadı

Fark yaratır | ANIL KÖROĞLU

Otavio, farklı mevkilerde oynayabildiği için 'da bir joker rolünde… Onu bu sezon Porto'da G.Saray'da 'ı gördüğümüz 'orta sahanın sol içi' mevkiinde izledik. CV'sindeki en dikkat çeken özelliğinin 'soğukkanlı ve bolca asist yapan' bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz pandemi sonrası Porto formasıyla ligde kritik anlarda sahneye çıktı ve şampiyonluğa katkı sağlayan en önemli aktör oldu. Sarı kırmızılılar, orta sahada Taylan ile dinamizm kazanırken Otavio da yaratıcılığı ile farkını hissettirir. (Fotomaç)

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