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Son dakika Galatasaray haberleri: Falcao ve Feghouli Alanyaspor maçında sahada yer alacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sakatlıkları geçen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli, takımla çalışmalara başladı. Peki, bu iki yıldız Alanyaspor maçında sahada yer alacaklar mı? A Spor yorumcusu Serhan Türk, son gelişmeleri aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.02.2021
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