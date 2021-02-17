17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın Alanya kafilesi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Futbol Takımı, 'in 26. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30'da sponsorumuz 'na ait özel uçuşla 'ya gidecek olan takımımız, çalışmalarını 'in tesislerinde sürdürecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, , , , , , , , , , , , , , DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul'da devam edecek.

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