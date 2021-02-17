17 Şubat 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da Mostafa Mohamed 2 sene sonra..."
A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Galatasaray'a devre arasında transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla gündem olan Mostafa Mohamed'i değerlendirdi. Çorlu, Mısırlı yıldızın 2 sene sonra değerinin 3-4 katına çıkacağını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi (Gs haberleri)
17.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Böyle devam ederse..."
- 2021 yılına Trabzonspor damgası!
- Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Böyle devam ederse..."
- Ergin Aslan: "Nwakaeme İzlemesi Çok Keyifli Bir Futbolcu" / Son Sayfa / 15.02.2021
- G.Saray'dan tarihi karar! Marcao ve Onyekuru...
- Canlı yayında bombayı patlattı! "F.Bahçe ve G.Saray..."
- Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'de İki 10 Numaralı Sistem Görebiliriz" / Artı Futbol / 15.02.2021
- Fenerbahçe'de Mame Thiam rüzgarı
- Flaş Fenerbahçe yorumu! "Sadece Kayserispor'a..."
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları