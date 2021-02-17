Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'da Mostafa Mohamed 2 sene sonra..."

A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Galatasaray'a devre arasında transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla gündem olan Mostafa Mohamed'i değerlendirdi. Çorlu, Mısırlı yıldızın 2 sene sonra değerinin 3-4 katına çıkacağını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi (Gs haberleri)

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