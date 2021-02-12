Galatasaray yönetiminden Salih Uçan atağı! "Kaçırmayalım"

Galatasaray'ın güdeminde olan ve kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Salih Uçan, kupa maçında da sarı kırmızılılara karşı gösterdiği performansla bir kez daha kendine hayran bırakmıştı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi, "Salih'i kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan fakat Alanyaspor'un yüksek bonservis istediği için alınamayan Salih Uçan sezon sonuna bırakılmıştı. Kulübü ile kontratı 30 Haziran 2021'de bitecek 27 yaşındaki orta saha, oynadığı futbolla Ziraat Türkiye Kupası maçında kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı. Alanyaspor'un maçtaki 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu, pas dağıtımları, hücuma çıkışları ve takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle ağızlara bir parmak bal çaldı. Sarı-kırmızılıların sezon sonu için görüşme sözü aldığı Salih'i dikkatle izleyen yönetim, "Bonservisi elindeyken kesinlikle almalıyız" yorumunda bulundu. Salih Uçan'ın bu sezon lig ve kupada 26 müsabakada 3 golü ve 4 asisti bulunuyor. (Fotomaç)

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