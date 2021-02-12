13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni transferler parlıyor! Son 8 golün 7'si...

G.Saray'da yeniler parlıyor! Son 8 golün 7'si...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.02.2021

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'da, yeni transferler parlamaya devam ediyor. Mostafa Mohamed ve 'nun ligde attığı gollerle zirveye yükselen sarı kırmızılılarda, son olarak 'te kupada ilk maçında ağları sarsmayı başardı.

'nda 'a 3-2 yenilerek çeyrek finalde elenen Galatasaray'da keyifler kaçsa da yeni transferlerin performansı yüzleri güldürdü. Devre arasında takıma ilk katılanlardan olan , ligde attığı gollerle sarı-kırmızılılara hayat vermişti. Mostafa Mohamed'in de , ve maçlarında gol atmasıyla yapılan transferin ne kadar isabetli olduğu gözler önüne serildi. Mostafa 3 maçta 3 gol atarak alkış toplarken, Alanya maçında oyuna sonradan giren da oldukça beğenildi.

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BU SEZON İLK GOLÜ

'da fazla şans bulamayan ve sadece 2 maçta boy gösterip 'ye ayak basan , Alanya maçında hazır göründü. İlk gol öncesi kaleyi yoklayan, ikinci gole de imza atan 22 yaşındaki yıldız bu sezon siftahı parçalı formayla yaptı. 66'da oyuna giren Gedson'un maçına 11'de başlaması bekleniyor. Cimbom'un (2-1), Başakşehir (3-0), F.Bahçe (1-0) ve Alanya (2-3) maçlarında attığı 8 golün 7'si yenilerden geldi. ile Mohamed 3'er, Gedson 1 gol atarken diğerini attı. (Fotomaç)

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