16 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Yeni transferler Galatasaray'ı sırtlıyor! İşte dikkat çeken o istatistik

Yeniler Cimbom'u sırtlıyor! İşte o istatistik...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından , kadrosuna önemli oyuncuları takviye etti. Sarı kırmızılıların devre arasında transfer ettiği oyuncular, performanslarıyla takımı sırtılıyor. İşte o istatistikler...

Averaj farkıyla zirvenin sahibi olan , ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla fark yarattı. 'nda 'a elenmesine rağmen bu şoku kısa sürede üzerinden atlatan sarı-kırmızılılar, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ocak ayında Aslan olan isimlerden , ve ise performanslarıyla takıma büyük güç kattı. 'un son 5 maçta attığı 10 golün 8'i bu oyunculardan geldi.

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Bu süreçte Mostafa Mohamed, ligde ve kupada attığı 4 golle öne çıkarken, 3, de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu üçlüyle birlikte de ilk 11'e adını yazdırmayı başardı. Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan sarı-kırmızılılarda diğer transfer 'nun da karantina sürecinden sonra takıma katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada sezon başında transfer edilen de performansıyla umut veriyor.

(Fotomaç)

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