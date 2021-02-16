Yeni transferler Galatasaray'ı sırtlıyor! İşte dikkat çeken o istatistik

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, kadrosuna önemli oyuncuları takviye etti. Sarı kırmızılıların devre arasında transfer ettiği oyuncular, performanslarıyla takımı sırtılıyor. İşte o istatistikler...

Averaj farkıyla zirvenin sahibi olan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla fark yarattı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a elenmesine rağmen bu şoku kısa sürede üzerinden atlatan sarı-kırmızılılar, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ocak ayında Aslan olan isimlerden Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes ve Henry Onyekuru ise performanslarıyla takıma büyük güç kattı. Cimbom'un son 5 maçta attığı 10 golün 8'i bu oyunculardan geldi.

40 YILLIK ASLANLAR!

Bu süreçte Mostafa Mohamed, ligde ve kupada attığı 4 golle öne çıkarken, Onyekuru 3, Fernandes de 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu üçlüyle birlikte Andre Yedlin de ilk 11'e adını yazdırmayı başardı. Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan sarı-kırmızılılarda diğer transfer Halil Dervişoğlu'nun da karantina sürecinden sonra takıma katkı sağlaması bekleniyor. Bu arada sezon başında transfer edilen Kerem de performansıyla umut veriyor.

(Fotomaç)

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