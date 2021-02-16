16 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Mısır basınından flaş Mostafa Mohamed iddiası! "Eğer teklif gelirse..."

Flaş Mohamed iddiası! Eğer teklif gelirse...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı oyuncu hakkında, ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki golcü için, Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağı ileri sürüldü.

'ın yeni yıldızı Mohamed için flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ın ünlü spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky'nin dünkü tweeti büyük yankı uyandırdı. Abdelbaky, Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelmesi halinde sarı-kırmızılılarda bulunan satın alma opsiyonunun geçersiz sayılacağını ileri sürdü. Galatasaray, Mohamed'in transferinde KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun kulübüne net 2 milyon dolar geçici transfer ücreti ödenecektir. 1 Temmuz 2022'ye kadar net 4 milyon dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır" ifadelerini kullanılmıştı.

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