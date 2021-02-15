Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

Galatasaray'a devre arasında Zamalek'ten transfer olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir başlangıç yaptı. Mısırlı golcü yeni hedefini belirledi ve gözünü 26 yıllık rekora dikti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 16:36 ABONE OL