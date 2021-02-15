15 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

Galatasaray'a devre arasında Zamalek'ten transfer olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta 4 gol atarak müthiş bir başlangıç yaptı. Mısırlı golcü yeni hedefini belirledi ve gözünü 26 yıllık rekora dikti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.02.2021 16:36
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine kusursuz bir başlangıç yaptı.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

Son olarak Kasımpaşa ağlarını sarsan ve sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da rakip fileleri havalandırdı.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI

Hürriyet'in derlediği habere göre; Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed 4'te 4 yaptı! Yeni hedefini belirledi

Bafetimbi Gomis, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor (2), Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis, bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı.

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