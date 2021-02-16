Galatasaray Alanyaspor maçı için Belek'te kamp yapacak

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç için çarşamba günü Antalya'ya giderek Belek'te kampa girecek.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi Antalya'ya erken gidip Belek'te kamp yapacak. İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı sarı-kırmızılılar, Antalya'ya erken gidecek. Galatasaray, 17 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptıktan sonra saat 16.30'da Antalya'ya uçacak.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenmanın ardından saat 16.30'da özel bir uçuşla Antalya'ya uçacak olan takımımız, cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde sürdürecek" denildi.

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