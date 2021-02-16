16 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Alanyaspor maçı için Belek'te kamp yapacak

Galatasaray Belek'te kamp yapacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

, 'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maç için çarşamba günü 'ya giderek Belek'te kampa girecek.

, maçı öncesi 'ya erken gidip Belek'te kamp yapacak. 'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı sarı-kırmızılılar, Antalya'ya erken gidecek. Galatasaray, 17 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de 'nde antrenman yaptıktan sonra saat 16.30'da Antalya'ya uçacak.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ", 'in 26. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenmanın ardından saat 16.30'da özel bir uçuşla Antalya'ya uçacak olan takımımız, cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını 'e ait tesislerde sürdürecek" denildi.

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