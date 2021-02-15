Galatasaray 6'da 6 yaptı liderliğe oturdu!
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında yeni bir sayfa açtı. Sarı-kırmızılı takım o maçtan bu yana çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alırken, liderlik koltuğuna da oturdu. İşte detaylar... | Son dakikka Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Ara transfer döneminin en flaş transferlerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a can vermeye devam ediyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı tüm karşılaşmalarda gol atan Mısırlı golcü; Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandırdı. 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim'in takımda en güvendiği isimlerin başında geliyor.
KEREM GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla teknik heyetten tebrik aldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk defa ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk golünü kaydederken, toplamda da 2 gol, 1 asistlik istatistiğe ulaştı.
ETEBO KENDİNİ BULDU
Galatasaray'da sezon başından bu yana en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Etebo, Kasımpaşa maçında ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, mücadelesiyle galibiyetin mimarlarından oldu. Etebo'nun özgüveni yerine gelirken, orta saha oyuncusunun bu performansı teknik heyeti de sevindirdi.
HAZIRLIKLAR ÇARŞAMBA BAŞLIYOR
Galatasaray'da yoğun bir maç trafiğinden çıkan futbolculara teknik heyet tarafından iki günlük izin verildi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi dinlenmelerini isterken, mücadelenin hazırlıkları çarşamba günü başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları