15 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray 6'da 6 yaptı liderliğe oturdu!

Aslan'dan müthiş istatistik! O maçtan sonra...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 Giriş Tarihi: 15.02.2021

, Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında yeni bir sayfa açtı. Sarı-kırmızılı takım o maçtan bu yana çıktığı 6 maçta 6 galibiyet alırken, liderlik koltuğuna da oturdu. İşte detaylar... | Son dakikka Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Ara transfer döneminin en flaş transferlerinden biri olan Mostafa Mohamed, 'a can vermeye devam ediyor. Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı tüm karşılaşmalarda gol atan Mısırlı golcü; Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından ağlarını da havalandırdı. 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim'in takımda en güvendiği isimlerin başında geliyor.

KEREM GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla teknik heyetten tebrik aldı. Sarı-kırmızılı takımda ilk defa ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki ilk golünü kaydederken, toplamda da 2 gol, 1 asistlik istatistiğe ulaştı.

ETEBO KENDİNİ BULDU

Galatasaray'da sezon başından bu yana en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Etebo, Kasımpaşa maçında ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Nijeryalı futbolcu, mücadelesiyle galibiyetin mimarlarından oldu. Etebo'nun özgüveni yerine gelirken, orta saha oyuncusunun bu performansı teknik heyeti de sevindirdi.

HAZIRLIKLAR ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

Galatasaray'da yoğun bir maç trafiğinden çıkan futbolculara teknik heyet tarafından iki günlük izin verildi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının kritik Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi dinlenmelerini isterken, mücadelenin hazırlıkları çarşamba günü başlayacak.

Mohamed'e büyük övgü! haberin devamı

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