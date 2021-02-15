15 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e büyük övgü! "Rakiplere tehdit oluşturacak santrfor"

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Alınan 3 puan sonrası tekrar zirveye yerleşen sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed'e ise büyük övgü vardı. Fotomaç Gazetesi yazarları bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 09:19
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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e büyük övgü! Rakiplere tehdit oluşturacak santrfor

REHA KAPSAL - İKİ FARKLI DEVRE

Böyle ağır zeminlerde ikili mücadelenin öne çıkacağı oyunlar olur. Bu yüzden rakiple aynı dili konuşmak gerekir. Bunu ilk devre Galatasaray, çok iyi bir şekilde sahada uyguladı. Rakibine hem baskı yaptı, hem ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Galatasaray'ın ilk yarı hücum ettiği alan tempo yapmaya müsaitti.

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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e büyük övgü! Rakiplere tehdit oluşturacak santrfor

Bunu Galatasaray, kendi lehine çevirmesini bildi. İlk 26 dakikada 12 şutta 9 isabet sağladı. Bu devrenin özeti; Ertuğrul ile G.Saray arasında geçen bir oyun oldu.

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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e büyük övgü! Rakiplere tehdit oluşturacak santrfor

Mohamed iyi bir santrfor, yerden ve havadan etkili. Üzerine oyun ve sayı (gol) getirecek kalitede bir oyuncu. G.Saray uzun zamandan beri rakiplere tehdit oluşturacak santrforunu bulmuş oldu. İlk yarı Galatasaray, sahadan çok etkilenmezken, Kasımpaşa hayatında ilk kez böyle bir saha görüyor ve oynuyor gibiydi.

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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e büyük övgü! Rakiplere tehdit oluşturacak santrfor

Galatasaray çok kontrollü oynarken, Kasımpaşa çok kontrolsüz bir oyun sergiledi ilk yarı. İkinci devre Galatasaray'da bu hava şartları için yumuşak oyuncular Gedson ve Emre Kılınç oyundan düştü. Bir de buna Babel de eklenince orta saha ve hücum hattındaki etkinliği gitti sarı-kırmızılıların.

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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Mostafa Mohamed'e büyük övgü! Rakiplere tehdit oluşturacak santrfor

Bu da ilk yarı üretkenliğinin ikinci yarıda ortadan kalkmasına neden oldu. Muslera'nın yan topta yaptığı zamanla hatasıyla Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Bundan sonraki dakikalarda oyuncu değişiklikleriyle oyun Kasımpaşa yarı alanına yığıldı. Bu baskının sonucu Mohamed'in penaltı golü geldi.

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