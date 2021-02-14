14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray - Kasımpaşa sonrası açıklamalar! "Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Galatasaraylı futbolcu , galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Genç futbolcu, " beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

'in 25. haftasında 'yı 2-1 mağlup eden attığı golle galibiyete katkı sağlayan , mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ZOR BİR MÜCADELE OLDU"

"Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Şehitlerimiz var. Çok üzüntülüydük. Sonra işimizi yapmamız gerekiyordu. Geldik. Zor bir mücadele oldu. Zemin çok ağırdı. İki takım da istediklerini gerçekleştiremedi. Mücadele önemli."

"ŞAMPİYONLUK OLACAKSA BU TİP GALİBİYETLER ÖNEMLİ"

"Şampiyonluk olacaksa sezon sonunda, bu tip galibiyetler çok değerli. Taraftarlara armağan olsun."

"SÜREKLİ KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

" beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

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