Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 89. dakikada penaltıdan golünü kaydeden Mostafa Mohamed'in sevinç görüntüsü oldukça ilginçti. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Muhammed gol sevinci olay oldu.
Süper Lig'in 25. haftasında zorlu saha zemininde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Mısırlı golcü kaydetti.
Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Galatatasaray'da forma giydiği 4 resmi maçı da boş geçmeyen Mısırlı golcü takımına çabuk ısındığını gösterdi.
KAHVE İŞARETİ YAPTI!
3 puanı getiren golü atan Mostafa Mohamed golün ardından büyük bir mutluluk yaşarken gol sevincinde kahve işareti yaptı.
ÖMER BAYRAM'A İÇİRDİ!
Temsili olarak kahveyi karıştıran Galatasaray'ın genç golcüsü, Ömer Bayram'a içirdiği an objektiflere yansıdı.
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