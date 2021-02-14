14 Şubat 2021, Pazar

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Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 89. dakikada penaltıdan golünü kaydeden Mostafa Mohamed'in sevinç görüntüsü oldukça ilginçti. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

maçında galibiyetini getiren golü kaydeden 'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Muhammed gol sevinci olay oldu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar

'in 25. haftasında zorlu saha zemininde ile kozlarını paylaşan 'a galibiyeti getiren golü Mısırlı golcü kaydetti.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar

Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar

'da forma giydiği 4 resmi maçı da boş geçmeyen Mısırlı golcü takımına çabuk ısındığını gösterdi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar

KAHVE İŞARETİ YAPTI!
3 puanı getiren golü atan Mostafa Mohamed golün ardından büyük bir mutluluk yaşarken gol sevincinde kahve işareti yaptı.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında Mohamed'in kahveli gol sevinci! İşte o anlar

ÖMER BAYRAM'A İÇİRDİ!
Temsili olarak kahveyi karıştıran 'ın genç golcüsü, 'a içirdiği an objektiflere yansıdı.

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