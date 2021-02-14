14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Luyindama'dan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar! "Çok zor koşullar altında oynadık"

Luyindama: Çok zor koşullar altında oynadık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Galatasaraylı futbolcu , 'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kongolu stoper, "Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz." dedi.

'ın Kongolu stoperi , 'in 25. haftasında ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Luyindama'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK ZOR KOŞULLAR ALTINDA OYNADIK"

"Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz."

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI EN İYİ PERFORMANSIMI SERGİLEYEMEDİM"

"Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım."

Terim'den galibiyet yorumu! haberin devamı

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