Luyindama'dan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar! "Çok zor koşullar altında oynadık"

Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kongolu stoper, "Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz." dedi.

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Luyindama'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK ZOR KOŞULLAR ALTINDA OYNADIK"

"Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz."

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI EN İYİ PERFORMANSIMI SERGİLEYEMEDİM"

"Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım."

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