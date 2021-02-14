Luyindama'dan Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar! "Çok zor koşullar altında oynadık"
Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kongolu stoper, "Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz." dedi.
Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Luyindama'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"ÇOK ZOR KOŞULLAR ALTINDA OYNADIK"
"Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz."
"SAKATLIKLARDAN DOLAYI EN İYİ PERFORMANSIMI SERGİLEYEMEDİM"
"Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım."
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