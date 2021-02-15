15 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Kasımpaşa'da parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu lakabı kaptı! 'Ribery'

Taraftardan lakabı kaptı! Kerem 'Ribery'
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

, 'in 25. haftasında 'yı 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda ilk golü atan Aktürkoğlu, maça damgasını vurdu. Sağ kanatta gösterdiği etkili performansla ve klasıyla taraftarlara, bir dönem Galatasaray forması giyen 'yi hatırlattı.

'ın her maçında farklı isimler parlamaya devam ediyor. Dün karşısında da bu sezon kadroya katılan Aktürkoğlu sahnedeydi. Teknik direktör , kadroda önemli değişiklikler yaparken 22 yaşındaki futbolcuyu da sağ kanada yerleşti. Tecrübeli çalıştırıcı bu tercihi, bazı taraftarları şaşırtsa da Kerem etkili futbolu ile hocasının yüzünü kara çıkartmadı. Aslında bir süredir de ayağının sıcak olduğunu gözler önüne seriyordu. İlk 11'de yer aldığı ilk maçta da klasını ortaya koymayı ihmal etmedi.

BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI!

Sağ kanatta görev yapan , özellikle ilk yarıda Kasımpaşa ceza sahasına kabus gibi çöktü. Kıvrak hareketleri, seri çalımları, yerinde ortalarıyla parladı. 5. dakikada Ertuğrul'u yokladığı maçta 9. dakikada da golü buldu. Galatasaray'ın kazandığı korner atışında 'in kafa vuruşu Ertuğrul'dan döndü. Kovalayan Kerem devreye girdi ve takımını öne geçirdi. Bu sezonki ikinci golünü attı ve etkili futbolu ile de taraftarlardan "" lakabını kaptı.

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"ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"

Fatih Terim, Kerem'in üzerine koyarak ilerlediğini söyledi. Başarılı hoca, "Kerem'e daha fazla şans vermek istiyoruz. Oyuncunun nereden geldiğine bakmıyoruz. Benim oyun anlayışıma uyan yetenekli gençler her zaman oynuyor zaten. Bir kısmı 'da bir kısmı başka yerlerde. Kerem çok daha önemli bir oyuncu olacak" dedi.

"KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

İlk golü atan G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, "Şampiyonluk olacaksa sezon sonunda, bu tip galibiyetler çok değerli. Taraftarlara armağan olsun. beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi. (Fotomaç)

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