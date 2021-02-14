14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Kasımpaşa maçında isabetli şut rekoru kırdı

G.Saray'dan Kasımpaşa maçında rekor! İlk 30 dakikada...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Mücadelenin ilk 30 dakikasında sarı-kırmızılı takım 9 isabetli şut bularak bu sezon en çok isabetli şut attığı maçı yaşadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

'in 25. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçında ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

G.Saray-Kasımpaşa maçı öncesi şehitlerimiz için saygı duruşu haberin devamı

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