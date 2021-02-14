Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin ilk 30 dakikasında sarı-kırmızılı takım 9 isabetli şut bularak bu sezon en çok isabetli şut attığı maçı yaşadı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçında ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

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