14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu

G.Saray-Kasımpaşa maçı öncesi şehitlerimiz için saygı duruşu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. hafta maçında - ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde şehit edilen 13 vatandaşımız için saygı duruşunda bulunuldu.

- maçı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

'in 25. haftasında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde hain terör örgütünün şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için saygı duruşu yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vatandaşlarımız anısına 14 ve 15 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

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*Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

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