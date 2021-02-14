Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu

Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray-Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde şehit edilen 13 vatandaşımız için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde hain terör örgütünün şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için saygı duruşu yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vatandaşlarımız anısına 14 ve 15 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

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*Görüntü beINSports'tan alınmıştır...

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