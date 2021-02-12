13 Şubat 2021, Cumartesi
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Tahkim Kurulu Galatasaray'ın Arda Turan itirazını reddetti!
PFDK, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle Arda Turan'a 2 maç ceza verdi. Ceza sonrası TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunan Galatasaray'ın Arda Turan için yaptığı itiraz kabul edilmedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.
İşte Tahkim'in o açıklaması:
"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."
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