13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Tahkim Kurulu Galatasaray'ın Arda Turan itirazını reddetti!

Tahkim Kurulu kararını verdi! Arda Turan...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

PFDK, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 'a 2 maç ceza verdi. Ceza sonrası 'na itirazda bulunan 'ın Arda Turan için yaptığı itiraz kabul edilmedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

, 'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için 'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

İşte Tahkim'in o açıklaması:

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

Cengiz'den F.Bahçe'ye sert sözler! haberin devamı

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