10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan 2 maç ceza aldı

PFDK'dan Arda Turan'a ceza!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

'in 24. haftasında 'yi deplasmanda 1-0 yenen 'da , maçtan sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 2 maç men cezası aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

PFDK, ile oynanan derbi maçından sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 'a 2 maç ceza verdi.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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