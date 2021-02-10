Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da Arda Turan, maçtan sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 2 maç men cezası aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

PFDK, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra soyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle Arda Turan'a 2 maç ceza verdi.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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