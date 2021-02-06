Galatasaray'ın kilit ismi Onyekuru! "Kadıköy Aslanı"
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini Henry Onyekuru ile vurmayı planlıyor. Nijeryalı, Kadıköy'de çıktığı 2 maçta 2 gol kaydetti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a 3. kez katılan ve kaldığı yerden devam eden Henry Onyekuru, takımın Fenerbahçe derbisinde yine en büyük kozu olacak. Nijeryalı kanat oyuncusu, ikinci yarının ilk maçı olan Gaziantep FK deplasmanında 46. dakikada girip 2 gol atarak 3 puanı getirmişti. Ardından Başakşehir karşılaşmasına 11'de başlayan Onyekuru, 1 gol atıp kilidi açarken, 1 de penaltı yaptırarak perdeyi kapattı. Oldukça formda olan Onyekuru, F.Bahçe maçlarını da çok seviyor.
3-1'LİK GALİBİYETTE DAMGA VURDU
İlk F.Bahçe derbisini 2018-19 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynayan Onyekuru, ikincisine aynı sezon Kadıköy'de çıkmıştı. Nijeryalı yıldız, 66. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atsa da maç 1-1 bitmişti. Geçen sezon ise 3-1 kazanılan tarihi maçta ikinci golün penaltısını yaptırıp, son golü atan yıldız futbolcu, "Onyekuru'dan koşu var" sözlerini Türk futbolseverlerin hafızasına soktu. Onyekuru'nun, Galatasaray kariyerinde 58 maçta 20 golü, 9 asisti bulunuyor. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları