06 Şubat 2021, Cumartesi

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Galatasaray'ın kilit ismi Onyekuru! "Kadıköy Aslanı"

Cimbom'un kilit ismi Onyekuru! Kadıköy Aslanı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini Henry Onyekuru ile vurmayı planlıyor. Nijeryalı, Kadıköy'de çıktığı 2 maçta 2 gol kaydetti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a 3. kez katılan ve kaldığı yerden devam eden Henry Onyekuru, takımın Fenerbahçe derbisinde yine en büyük kozu olacak. Nijeryalı kanat oyuncusu, ikinci yarının ilk maçı olan Gaziantep FK deplasmanında 46. dakikada girip 2 gol atarak 3 puanı getirmişti. Ardından karşılaşmasına 11'de başlayan Onyekuru, 1 gol atıp kilidi açarken, 1 de penaltı yaptırarak perdeyi kapattı. Oldukça formda olan Onyekuru, F.Bahçe maçlarını da çok seviyor.

3-1'LİK GALİBİYETTE DAMGA VURDU

İlk F.Bahçe derbisini 2018-19 sezonunda 'nda oynayan Onyekuru, ikincisine aynı sezon Kadıköy'de çıkmıştı. Nijeryalı yıldız, 66. dakikada kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atsa da maç 1-1 bitmişti. Geçen sezon ise 3-1 kazanılan tarihi maçta ikinci golün penaltısını yaptırıp, son golü atan yıldız futbolcu, "Onyekuru'dan koşu var" sözlerini Türk futbolseverlerin hafızasına soktu. Onyekuru'nun, Galatasaray kariyerinde 58 maçta 20 golü, 9 asisti bulunuyor. (Fotomaç)

Galatasaray'dan F.Bahçe derbisi paylaşımı! haberin devamı

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