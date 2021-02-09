Mustafa Cengiz: Ali Koç'un sinkaflı küfürler ettiği söyleniyor...

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed için imza töreni düzenledi.

İşte imza töreninden öne çıkanlar;

Mustafa Cengiz: Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık. Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiler.

Henry Onyekuru: Yönetime ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Onlarla tekrardan beraber olmak beni mutlu ediyor, arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burası benim evim gibi, evime döndüm. Umarım sezon sonu şampiyon olacağız.

De Andre Yedlin: Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici.

Mostafa Mohamed: Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim.

Gedson Fernandes: Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı ile buluşurum.

Gedson Fernandes: Hocalarım, yönetim ve taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Taraftarlar sürekli güzel mesajlarla beni çok mutlu ediyor. Çok mutluyum.

Mustafa Cengiz: Bazıları yazıyor ''manavdan Ali'yi al, şunu al, bunu al!'' yok öyle bir dünya. Ben herkesi alırsam, başka takıma kimse kalmaz!

Mustafa Cengiz: Keşke bende serbest olsam da alabilsem, öyle bir durumumuz yok. FIFA sürekli üzerimizde. Öyle ''Ali'yi al 20 milyon Euro'ya sat'' artık öyle bir şey yok.

Mustafa Cengiz: Dün ben de şaşırdım, Neşat Ertaş'ın dediği gibi ''yazımızı, kışa çevirdin''. Olanlara şaşırıyorum, er meydanında mağlup olmak da onurdur. Bize yenildikleri için bu kadar algı yaratmak, bizi yüceltir. VAR geldiğinden beri Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilmiyoruz.

Mustafa Cengiz: Hadi ofsayt olan golünüzü verdi daha maçın bitmesine yarım saat var. Bizim verilmeyen penaltılarımız var, kartlar gösterilmedi, fauller var o zaman bunları da söyleyin. Biz kendi evimizde kaç kere yenildik, böyle haberler, algılar bizden duydunuz mu? Biz voleybolda yenildik, geldi benim yanıma bütün takımı alkışladı.

Mustafa Cengiz: Ben Fenerbahçe aleyhine konuşmaya utanırım, arkadaşlarım, akrabalarım var.

Mustafa Cengiz: Biz stada girmeden aranma felan olmadı ama biz stada girerken, listemizi kontrol ettiler. Biz çok kırıldık, stadyuma girdik, baktık ki ana baba günü olmuş. Daha da stadyuma girmeye çalışan vardı! Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyordu. Seyirci alınacaksa eşit alınsın dedik, sonrasında Fatih Terim'e ve Galatasaray'a küfredildiğini duyduk.

Mustafa Cengiz: Biz stada 29 kişi girdik, hepsini saydılar. Ben orada benim üstümü arayan kişiye tepkim vardı, devlete değil. Kimse benim üstümü arayamaz. Biz buna kırıldık, onlar da 29 kişiden rahatsız duydular.

Mustafa Cengiz: Başkanları ile dışarıda samimi bir şekilde görüşüyüruz ama orada tamamen değişti. Stad amiri gibi hareket etti. Sinkaflı laflar etmiş diyorlar ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim burdan tehdit anlamında söylemiyorum. Karakterimi biliyorum. Tepki veririm. Ama İnşallah kendisi açıklama yapar. Ben kürettiğine inanmak istemiyorum. Bana değil bir takım emniyet mensuplarına...

Mustafa Cengiz: İbra edilmemek alnımızda altın gibi taştır! Fenerbahçe'yi yendiğimiz de bile üzülen insanlar oldu, hepsini tek tek açıklayacağız.

Mustafa Cengiz: Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun.

Mustafa Cengiz: Ahmet Nur Çebi orada çok yorulucak, ben dedim ''Bizi profesyoneller temsil etsin'' onu da kabul etmediler.

Mustafa Cengiz: Biz kimseyi UEFA'ya şikayet etmeyiz, etmeyiz de! Rakiplerin ne kadar haysiyetli ve onurluysa siz o kadar değerlisiniz. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz.

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