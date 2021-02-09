Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve sözleşme açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferlere düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yeni transferler için düzenlenen imza törenini sonrası konuşan Galatasaray Başkanı Musfa Cengiz, sezon sonu Galatasaray ile olan sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim ile alakalı da açıklamalarda bulundu.

Cengiz açıklamasında, 'Fatih Terim ile yeni sözleşme yapacak mısınız?' sorusu üzerine "2+3 yıllık opsiyonlu sözleşmeyi Fatih Terim kendisi istedi. Yeni yönetim gelirse önlerini kapatmayalım diye düşündü. Bence bu asil bir davranış. Biz kalsak zaten devam edeceğiz ama bizi ibra etmeyecekler, onun için bizim olmamız zor." ifadelerini kullandı.

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