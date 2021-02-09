Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde soyunma odasında söylemiş olduğu sözler nedeniyle Arda Turan PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe -Galatasaray derbisinde soyunma odasında söylemiş olduğu sözler nedeniyle Arda Turan PFDK'ya sevk edildi.GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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