Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe İtirafı! "Teklif geldi ama..."

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcusu için imza töreni düzenledi. Yeni transfer Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed için imza töreni düzenledi. Toplantıda Mostafa Mohamed'in açıklaması gündeme oturdu. Mostafa Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi." ifadelerine yer verdi.

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