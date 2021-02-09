09 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe İtirafı! "Teklif geldi ama..."

G.Saray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'den F.Bahçe İtirafı! Teklif geldi ama...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcusu için imza töreni düzenledi. Yeni transfer , 'den teklif alıp almadığını açıkladı. İşte detaylar...

, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , , , için imza töreni düzenledi. Toplantıda Mostafa Mohamed'in açıklaması gündeme oturdu. Mostafa Mohamed, "Geçen sezon 'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi." ifadelerine yer verdi.

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