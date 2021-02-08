08 Şubat 2021, Pazartesi
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Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed'e büyük jest!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar adına galibiyet golünü atan Mostafa Mohamed'e, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak 7 bin dolar (yaklaşık 50 bin TL) değerinde saat hediye etti.
Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak ise maçtan sonra; "Mohamed, '10 gol atmadan ailemi İstanbul'a getirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Çabuk at da ailene kavuş' dedim" açıklamasını yaptı. Mısırlının ailesini getirmek için artık 8 golü kaldı. Albayrak ayrıca, attığı derbi golü nedeniyle Muhammed'e yaklaşık 7 bin dolar değerinde bir saat armağan etti. (Fotomaç)
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