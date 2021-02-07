07 Şubat 2021, Pazar

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Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve ezeli rakibini 1-0 mağlup etti. Maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı açıklamada tepki göstererek seyircisiz maçta seyircilerin küfür ettiğini söylemişti. Yaşananlardan sonra Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 07.02.2021 19:18
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Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti

Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söylemişti. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti.

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Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti

"TFF'DEN YARDIMCI OLUYORLAR"

Terim şöyle konuşmuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok.

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Galatasaray'dan flaş hamle! Fatih Terim tepki göstermişti

Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den.

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