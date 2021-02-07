07 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Ryan Donk'tan Fenerbahçe derbisi sonrası ilginç paylaşım! Fatih Terim yanıt verdi

Donk'tan derbi paylaşımı! Terim yanıtladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'deki derbiden 90 dakika sonucunda sarı kırmızılılar 1-0 sahadan galip ayrıldı. Derbinin etkili oyuncularından , maç sonrasında ilginç bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncunun paylaşımına Teknik Direktör 'den de yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

'in 24. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. 'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Mücadelenin ardından 'tan flaş bir paylaşım geldi. Paylaşıma teknik direktör de kayıtsız kalmadı.

İşte Donk'un o paylaşımı ve Terim'in yanıtı;

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