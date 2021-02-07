Ryan Donk'tan Fenerbahçe derbisi sonrası ilginç paylaşım! Fatih Terim yanıt verdi

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki derbiden 90 dakika sonucunda sarı kırmızılılar 1-0 sahadan galip ayrıldı. Derbinin etkili oyuncularından Ryan Donk, maç sonrasında ilginç bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncunun paylaşımına Teknik Direktör Fatih Terim'den de yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. Mücadelenin ardından Ryan Donk'tan flaş bir paylaşım geldi. Paylaşıma teknik direktör Fatih Terim de kayıtsız kalmadı.

İşte Donk'un o paylaşımı ve Terim'in yanıtı;

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