09 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Ahmed Jamil: Mostafa Mohamed Premier Lig'e gider

Mohamed Premier Lig'e gider
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

'da fırtına gibi bir başlangıç yapan 'in eski hocası genç forvet hakkında açıklamalarda bulundu. Mohamed'in de kişisel antrenörü olan , "Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı ve devamında 20'den fazla gol atacağına inanıyorum. Ardından da 'ne gideceğini düşünüyorum." dedi.

Başta olmak üzere 'in de kişisel antrenörü olan , Mısırlı oyuncunun 'nde gol kralı olma konusunda büyük bir hırsı olduğunu söyledi. 'e hazır gitmek için yoğun bir antrenman yüklemesi yaptığını ve bunun karşılığını aldığını belirten Jamil, "'da iyi bir başlangıç yaptı ve devamında 20'den fazla gol atacağına inanıyorum. Ardından da 'ne gideceğini düşünüyorum. Büyük kulüplere katılmayı hayal ediyor" dedi. (Fotomaç)
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