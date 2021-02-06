06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!

Galatasaray'dan F.Bahçe derbisi paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan derbi paylaşımı geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper LŞig'in 24. haftasında lideerlik hesapları yapan Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 3-1 mağlup etmiş ve uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu'nda galip gelmişti.

ve öğrencileri yine zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

CİMBOM'DAN DERBİ PAYLAŞIMI

Galatasaray zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

Galatasaray paylaşımında geçtiğimiz sezon sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın görüntülerine yer verdi. Ayrıca Onyekuru'nun gollerine dikkat çekildi.

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