Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi paylaşımı!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev mücadele öncesi sarı-kırmızılılardan derbi paylaşımı geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper LŞig'in 24. haftasında lideerlik hesapları yapan Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 3-1 mağlup etmiş ve uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu'nda galip gelmişti.
Fatih Terim ve öğrencileri yine zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.
CİMBOM'DAN DERBİ PAYLAŞIMI
Galatasaray zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 5, 2021
🏆 Süper Lig 2020-2021 Sezonu
🗓️ 24. Hafta
⚽ Fenerbahçe
📆 06.02.2021
⏰ 19.00
🏟️ Ülker Stadyumu
📲 #FBvGS
🔗 https://t.co/3RF0S6BjwU pic.twitter.com/hIjePeOcIl
Galatasaray paylaşımında geçtiğimiz sezon sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın görüntülerine yer verdi. Ayrıca Onyekuru'nun gollerine dikkat çekildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları