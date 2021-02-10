Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında sarf ettiği sözler sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) "Hakaret" gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiği Arda Turan ile ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.
Galatasaray, PFDK'nın 2 maç ceza verdiği Arda Turan ile ilgili sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.
Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.
Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü
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