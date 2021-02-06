06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer olan Diagne'nin Fenerbahçe derbisinin ardından ilginç paylaşımı!

Diagne'den Fenerbahçe'ye gönderme!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında 'ın deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, devre arasında ekiplerinden Albion'a transfer olan 'den ilginç bir paylaşım geldi.

'in 24. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 'nda oynanan mücadelede sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde 'dan ayrılarak ekiplerinden 'in yolunu tutan Diagne'den maç sonu flaş paylaşım geldi.

Golcü futbolcu sosyal medya hesabından kahve emojisi ile gülme emojisi paylaştı.

Galatasaray'dan art arda paylaşımlar! Fenerbahçe zaferi...

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