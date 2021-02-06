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GALATASARAY

Galatasaray'dan art arda paylaşımlar! Fenerbahçe zaferi...

Galatasaray'dan art arda paylaşımlar!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından ezeli rakibine art arda göndermelerde bulundu. İşte o paylaşımlar...

, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve liderliğe yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüp, maç sonrası Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yanıt verdi ve 4. yıldız göndermesinde bulundu.

İşte o paylaşım;

"GELDİK, GÖRDÜK, YENDİK!"

Galatasaray, sosyal medyadan bir paylaşımda daha bulunarak sarı-lacivertli kulübü kızdırdı. Söz konusu paylaşımda "Geldik, gördük, yendik!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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