Galatasaray Yedlin'i Celtic’in elinden kaptı
Devre arası transfer döneminde Newcastle United'dan kadroya dahil edilen DeAndre Yedlin için Celtic'in de devreye girdiği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Newcastle teknik direktörü Steve Bruce, ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin'in Galatasaray'a transferinin son gün tamamlandığını doğrularken, sarı-kırmızılıların bu transferde İskoç ekibi Celtic ile kapıştığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi "Galatasaray, Yedlin'i, Celtic'in elinden kaptı" diye yazdı.
EN BÜYÜK FARKI HIZI
G.Saray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin için ABD Milli Takımı'ndan eski hocası Jürgen Klinsmann, "DeAndre'ın en büyük farkı hızdır. Her takımı bununla korkutur" demişti. Takım arkadaşı defans oyuncusu Omar Gonzalez ise, "DeAndre, her işe koşmaya istekli" ifadeleri ile Yedlin'i anlatmıştı. Seattle Sounders spor direktörü Chris Henderson da "Yedlin'in müthiş bir sürati var. Geçemeyeceği oyuncu yok" yorumların yapmıştı. (Fotomaç)
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