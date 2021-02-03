03 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Yedlin'i Celtic’in elinden kaptı

Aslan Yedlin'i o takımın elinden kaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

Devre arası transfer döneminde United'dan kadroya dahil edilen DeAndre Yedlin için Celtic'in de devreye girdiği öğrenildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

teknik direktörü , ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin'in Galatasaray'a transferinin son gün tamamlandığını doğrularken, sarı-kırmızılıların bu transferde İskoç ekibi Celtic ile kapıştığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi "Galatasaray, Yedlin'i, Celtic'in elinden kaptı" diye yazdı.

EN BÜYÜK FARKI HIZI

G.Saray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin için 'ndan eski hocası Jürgen Klinsmann, "DeAndre'ın en büyük farkı hızdır. Her takımı bununla korkutur" demişti. Takım arkadaşı defans oyuncusu Omar Gonzalez ise, "DeAndre, her işe koşmaya istekli" ifadeleri ile Yedlin'i anlatmıştı. Seattle Sounders spor direktörü Chris Henderson da "Yedlin'in müthiş bir sürati var. Geçemeyeceği oyuncu yok" yorumların yapmıştı. (Fotomaç)

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