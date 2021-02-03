Galatasaray'da Ryan Donk'tan 1 gol 1 asist!
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray'da Ryan Donk, 1 gol ve 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, kazanılan 3 puanın mutluluğunu yaşarken, maçın kahramanı hiç kuşkusuz Ryan Donk'tu. Maça stoper bölgesinde başlayan Hollandalı yıldız hem rakiplerine geçit vermedi hem de gollerde başrol oynadı. Onyekuru'nun attığı kafa golünde muhteşem bir orta açan 34 yaşındaki futbolcu, 64'te harika bir vuruş yaparak maçın kahramanı oldu.
5 YILDA 7 GOL ATTIM
Ryan Donk: 5 yıldır bu formayı giyiyorum 7. golümü attım. Kazandığımız için mutluyuz. Derbiye de kazanmak için gideceğiz.
Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazanılan F.Bahçe maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Ryan Donk, 1 yıl sonra performansını tekrarladı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları