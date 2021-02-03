Galatasaray'da Ryan Donk'tan 1 gol 1 asist!

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçen Galatasaray'da Ryan Donk, 1 gol ve 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, kazanılan 3 puanın mutluluğunu yaşarken, maçın kahramanı hiç kuşkusuz Ryan Donk'tu. Maça stoper bölgesinde başlayan Hollandalı yıldız hem rakiplerine geçit vermedi hem de gollerde başrol oynadı. Onyekuru'nun attığı kafa golünde muhteşem bir orta açan 34 yaşındaki futbolcu, 64'te harika bir vuruş yaparak maçın kahramanı oldu.

5 YILDA 7 GOL ATTIM

Ryan Donk: 5 yıldır bu formayı giyiyorum 7. golümü attım. Kazandığımız için mutluyuz. Derbiye de kazanmak için gideceğiz.

Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazanılan F.Bahçe maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Ryan Donk, 1 yıl sonra performansını tekrarladı. (Fotomaç)

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