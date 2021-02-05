05 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Radamel Falcao Chelsea'de en başarısız 11'ine seçildi!

Falcao o listede yer aldı! Chelsea tarihinde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı fakat sakatlıklardan kurtulamayan Radamel Falcao, İngiliz basını tarafından "Chelsea'nin en başarısız transferleri" arasında yer aldı.

Galatasaray'ın çok tartışılan golcüsü Radamel Falcao, İngiliz basınında kapak oldu! Kolombiyalı futbolcu, devi Chelsea'nin en başarısız transferleri arasında gösterildi.

'ın, başarısız isimlerden oluşturduğu ilk 11 haberinde kapak fotoğrafı olarak Falcao'yu kullanması dikkat çekerken, listede eski Fenerbahçeli Mateja da yer aldı.

2015 yılında 7 milyon Euro'luk kiralama ücreti ile Chelsea'nin yolunu tutan Falcao, Maviler'de bir sezon kalırken sadece 10 maça çıkabildi. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.

"PREMIER LİG'DE DEVREYE GİREMEDİ"

The Sun editörleri, ve Kezman'ın da yer aldığı haberde Falcao için, "Avrupa'da golcü bir forvet olmasına rağmen Falcao, 'de devreye giremedi" ifadelerine yer verdi.

Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin en başarısız 11'inde şu isimler yer alıyor:

Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, , Alexey Smertin - Radamel Falcao, , Fernando Torres.

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