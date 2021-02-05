Radamel Falcao Chelsea'de en başarısız 11'ine seçildi!
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı fakat sakatlıklardan kurtulamayan Radamel Falcao, İngiliz basını tarafından "Chelsea'nin en başarısız transferleri" arasında yer aldı.
Galatasaray'ın çok tartışılan golcüsü Radamel Falcao, İngiliz basınında kapak oldu! Kolombiyalı futbolcu, Premier Lig devi Chelsea'nin en başarısız transferleri arasında gösterildi.
The Sun'ın, başarısız isimlerden oluşturduğu ilk 11 haberinde kapak fotoğrafı olarak Falcao'yu kullanması dikkat çekerken, listede eski Fenerbahçeli Mateja Kezman da yer aldı.
2015 yılında 7 milyon Euro'luk kiralama ücreti ile Chelsea'nin yolunu tutan Falcao, Maviler'de bir sezon kalırken sadece 10 maça çıkabildi. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atabildi.
"PREMIER LİG'DE DEVREYE GİREMEDİ"
The Sun editörleri, Fernando Torres ve Kezman'ın da yer aldığı haberde Falcao için, "Avrupa'da golcü bir forvet olmasına rağmen Falcao, Premier Lig'de devreye giremedi" ifadelerine yer verdi.
Radamel Falcao'nun kapak fotoğrafı ile verilen Chelsea'nin en başarısız 11'inde şu isimler yer alıyor:
Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, Juan Sebastian Veron, Alexey Smertin - Radamel Falcao, Mateja Kezman, Fernando Torres.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları