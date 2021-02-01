01 Şubat 2021, Pazartesi

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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in artıları ve eksileri!

Mohamed'in artıları ve eksileri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, ceza sahasındaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor. Mısırlı forvetin zayıf yönü ise dripling yeteneği. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Diagne'yi kiralayan Galatasaray, 'dan ise ligin ilk bölümünde sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Kolombiyalı yıldızın dönüşünün ne zaman olacağı da belli değil. Terim bu nedenle Oğulcan ve Babel'i ileri uçta kullanırken Mohamed'in gelişiyle birlikte takımdaki kurgu da değişecek. 1.65 milyon euro'ya satın alma bedeliyle kiralanan Mısırlı futbolcu, forveti devralacak. Peki geçtiğimiz sezon 46 maçta 16 gol atan Mostafa Mohamed nasıl bir futbolcu?

SORUN ÇÖZÜLDÜ
Askerliğiyle ilgili bir sorun nedeniyle gelişi geciken Mostafa Mohamed yola çıktı. Yanlış anlaşılmanın düzeltilmesiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutan golcü futbolcu, "Seyahat işlemlerimi bitirmemde yardımcı olan Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Gerçek bir ceza sahası golcüsü. Son vuruşlarda başarı yüzdesi oldukça yüksek.
Hücumlarda nerede durması gerektiğini biliyor, golü adeta koklar, sezgileri yüksektir.
Hava toplarında son derece etkili. Gollerinin yarısını kafayla attı.
Tek forvet oynamaya alışkın olduğu için Galatasaray'ın mevcut sisteminde zorlanmaz.

ZAYIF YÖNLERİ

Driplinglerde fazla becerili değil. Top sürmede zayıf...
Bire birlerde başarı yüzdesi düşük. Çalım yeteneği sınırlı...
Bazen agresif olamıyor.
Yabancı dil bilmiyor. (Fotomaç)

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