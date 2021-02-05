Galatasaray'da Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok!

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı. 22 yaşındaki oyuncu, derbide forma giyemeyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı için ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve izolasyon sürecine burada devam etmişti.

Son testleri negatif çıkan Portekizli oyuncu, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı.

Portekizli orta saha, dev derbide forma giyemeyecek.

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