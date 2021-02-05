05 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok!

G.Saraylı yıldız F.Bahçe derbisinde yok!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı , sarı-kırmızılıların derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı. 22 yaşındaki oyuncu, derbide forma giyemeyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'ın 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde Benfica'dan kiraladığı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı için ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve izolasyon sürecine burada devam etmişti.

Son testleri negatif çıkan Portekizli oyuncu, Galatasaray'ın derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı.

Portekizli orta saha, dev derbide forma giyemeyecek.

Gedson Fernandes F.Bahçe derbisinde yok!

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