05 Şubat 2021, Cuma

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Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Cumartesi günü Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve Madrid'deki tedavisinin ardından İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 05.02.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 12:18
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Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Gözünü cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesine çeviren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar; Onyekuru, Gedson Fernandes, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Cimbom, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi ise Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralamıştı.

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Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Derbiden mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe maçı öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ydu.

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