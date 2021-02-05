Galatasaray'da Falcao için bomba iddia! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Cumartesi günü Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan ve Madrid'deki tedavisinin ardından İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)