05 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru'nun başarısının sırrı var! Maç eksiğine rağmen...

Onyekuru'nun bir sırrı var! Maç eksiğine rağmen...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yeniden Henry Onyekuru'yu dahil eden Galatasaray'da, Nijeryalı yıldız çıktığı ilk 2 maçta 3 gol kaydetmişti. 23 yaşındaki oyuncunun başarısının sırrı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'dan Henry Onyekuru 2 maçta attığı 3 golle Süper Lig'e damgasını vurdu. Monaco'da son maçını Eylül ayında oynayan Onyekuru için G.saray'a geldiğinde, "Hazır olması 1 ayı bulur" yorumları yapıldı. Ancak Sadece 59 kilo olan Onyekuru'nun yağ oranı da diğer futbolcularla kıyaslandığında çok düşük. Bu nedenle uzun süre maç yapmasa bile fiziki anlamda geriye düşmüyor. Onyekuru işte bu nedenle G.Saray'a geldiğinde 1 hafta önce maç oynamış gibiydi. (Takvim)

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